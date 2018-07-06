В Киеве на ярмарках запретили продажу продуктов, которые быстро портятся. Об этом в эфире телеканала 112 Украина рассказал первый заместитель начальника Госпродпотребслужбы в Киеве Александр Овчаренко.

Как сообщила корреспондент телеканала, запрет продажи на столичных сельхозярмарках касается свежего мяса и изделий из него, колбас, молочных изделий, рыбы – свежей, вяленой или мороженой, и других продуктов, которые должны храниться при температуре максимум +6 градусов.

«Я бы к вашему списку еще бы добавил салаты, сладости, изготовленные с заварным кремом, все продукты, которые изготовлены в домашних условиях. Это все продукты, которые без соблюдения температурного режима могут вызвать тяжелые последствия для здоровья населения. И в связи с тем, что температура окружающей среды повышается, есть соответствующие распоряжения главы КГГА и эти ограничения в законе», - добавил Овчаренко.

Он уточнил, что запрет будет длиться до спада температуры.

«Запрет будет продолжаться до тех пор, пока окружающие температурные условия не позволят придерживаться требований законодательства относительно соблюдения температурного процесса. Этот запрет действует не только для сельхозярмарок, но и для всех рынков, где реализуются пищевые продукты, которые требуют соблюдения температуры реализации», - рассказал заместитель начальника Госпродпотребслужбы.

По его данным, организаторы ярмарочных мероприятий или операторы рынка будут под свою ответственность предоставлять торговое место.

«Если будет нарушение, то есть не может человек обеспечить температурный режим реализации, - торговое место не предоставляется», - подытожил Овчаренко.