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За прошедшие сутки, 5 июля, российские оккупационные войска 26 раз обстреляли позиции Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал вооружения БМП. Запрещенное Минскими договоренностями оружие не применялось.

Подразделения Объединенных сил устойчиво удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага.

На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В очередной раз российские наемники совершили провокацию в районе разведения сторон в населенном пункте Станица Луганская, открыв огонь из стрелкового оружия.

На светлодарском направлении противник открывал прицельный огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Светлодарск и Новолуганское. Один военнослужащий был ранен.

На горловском и донецком направлениях враг проявил незначительную активность, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под обстрелы противника попали позиции в районе Южного и Авдеевки.

Неспокойно было на мариупольском направлении, где в очередной раз наблюдается большое количество вражеских провокаций. В районе населенных пунктов Широкино, Талаковка, Водяное российские наемники открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия, пытаясь заставить наших защитников открыть огонь.

Боевики российских оккупационных войск не желают соблюдать объявленное перемирие. Так, в течение текущих суток три раза открывался огонь по нашим позициям. Провокации с применением стрелкового оружия зафиксированы на донецком и мариупольском направлениях. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил у Троицкого и Широкино.

За текущие сутки потерь среди защитников Украины нет.

По уточненным данным разведки на протяжении прошлых суток враг потерял одного оккупанта.

Как ранее сообщал ForUm, Трехсторонняя контактная группа на заседании 27 июня в Минске договорилась о перемирии на Донбассе с 1 июля в связи с началом жатвы. Однако договоренности о прекращении огня были сорваны боевиками в первый же день.
ForUm

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