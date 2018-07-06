На северо-востоке Польши во время ночных полетов в пятницу разбился боевой истребитель МиГ-29. Пилот успел катапультироваться из самолета, но погиб.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на министерство национальной обороны Польши.

«В 02:57 (по киевскому времени) 6 июля вблизи населенного пункта Паслек (Варминско-Мазурское воеводство) во время ночных полетов разбился самолет МиГ-29 с 22-й базы тактической авиации», - говорится в сообщении министерства.

Самолет упал на расстоянии 500 метров от домов.

Отмечается, что пилот катапультировался в районе населенного пункта Сакув, 18 км от города Мальборк. В районе 03:30 врачи констатировали смерть пилота.

Причину катастрофы устанавливает польская комиссия по расследованию авиакатастроф государственной авиации.