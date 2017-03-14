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Глава ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод) Павел Овчаренко объявлен в розыск.

Соответствующая информация указана на сайте Министерства внутренних дел в разделе «Лица, которые скрываются от органов власти».

В розыск глава «Укртатнафты» объявлен по запросу СБУ.

Овчаренко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Он скрывается с апреля 2015 года.

Овчаренко был назначен председателем правления АО «Укртатнафта» в 2003 году. Через год его отстранили от должности, затем уволили. Осенью 2007 года суд восстановил Овчаренко в должности гендиректора «Укртатнафты». 

Нефтяная компания «Укртатнафта» была создана в 1994 г. в соответствии с указами президентов Украины и Республики Татарстан. 

 
ForUm

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