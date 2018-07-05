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Верховная Рада призвала Евросоюз принять меры по предотвращению строительства газопровода «Северный поток-2».

За соответствующее обращение проголосовали 233 народных депутата, сообщает УНИАН.

«Ожидаем от Европейского Союза подтверждения стратегической роли Украины как государства-партнера для поставки газа в Европейский Союз, что имеет ключевое значение для обеих сторон, а также принятия мер для предотвращения строительства политически мотивированного проекта транзитного газопровода «Северный поток-2», который угрожает энергетической безопасности Украины и всей Европы», - сказано в обращении.

Вместе с тем Верховная Рада приветствует решение институтов ЕС о предоставлении Украине дополнительной макрофинансовой помощи путем принятия четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро, которая должна способствовать удовлетворению внешних финансовых потребностей государства и поддержке реформирования.

«Также призываем Европейский Союз совместно с другими международными донорами разработать новую комплексную стратегию поддержки Украины на основе идей, заложенных в концепцию Европейского Плана для Украины», - сказано в обращении.

Как ранее сообщал ForUmГерманияФинляндия и Швеция уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что, несмотря на решение Финляндии и Швеции позволить проложить «Северный поток-2» через свои исключительные экономические зоны, российский газопровод в обход Украины никогда не будет построен.      
ForUm

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