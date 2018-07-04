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Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, принадлежащих «Газпрому», сообщает департамент по корпоративным коммуникациям НАК «Нафтогаз Украины».

«Активы будут оставаться под арестом, пока будет рассматриваться апелляция НАК «Нафтогаз Украины» на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов», – говорится в сообщении.

В НАК подчеркнули, что акции были освобождены из-под ареста только на основании утверждений Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG о том, что акции находятся за пределами кантона Цуг и соответственно вне юрисдикции органа по взысканию долгов, а поэтому должны быть исключены из перечня арестованных активов.

«Если бы выполнение решений органа по взысканию долгов не было приостановлено Высшим судом, «Газпром» снова мог бы распоряжаться своими акциями в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, даже если бы те находились в юрисдикции органа по взысканию долгов кантона Цуг. Однако теперь упомянутые активы не могут выводиться из-под юрисдикции соответствующего органа по взысканию долгов до окончательного решения по апелляции «Нафтогаза», – сказано в сообщении.

Напомним, в Швейцарии оператор строящегося газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG получил 29 мая постановление об аресте активов компании в рамках взыскания средств с российского «Газпрома» по требованию НАК «Нафтогаз Украины».

13 июня Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) удовлетворил ходатайство ПАО «Газпром» и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. 

Также суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты НАК «Нафтогаз Украины» 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража. 

Позже «Газпром» обратился с жалобой в суд из-за ареста активов компании в Нидерландах.

Кроме того, коммерческий суд Лондона по ходатайству «Нафтогаза» разрешил заморозить активы «Газпрома». 
ForUm

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