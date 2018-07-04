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Bank of America пророчит финансовый кризис, подобный тому, что был в 1997-1998 годах. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов банка.

Аналитики аргументируют опасения повторением трендов на рынках.

Эксперты Bank of America обратили внимание на схожую с 1998 годом динамику индексов, сообщает «Экономическая правда».

«Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран — все это похоже на эхо событий 20-летней давности», — отметил ведущий инвестиционный аналитик Bank of America Майкл Хартнетт.

Аналитики констатируют, что все эти экономические тренды схожи с ситуацией 1990-х гг.

В конце ХХ века жесткая экономическая политика привела к укреплению доллара. При этом на рынках развивающихся стран отмечался спад.

В то же время, отмечается, что подобная ситуация сегодня вызвана другими факторами. Падение стоимости валют развивающихся стран является относительным и происходит на фоне усиления США.

Напомним, Всемирный банк считает, что, учитывая цикличность экономики, кризис возможен уже в этом году.
ForUm

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