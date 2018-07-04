Вчера, 3 июля, военнослужащие Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил на мобильном блокпосту задержали трех граждан, которые по базе данных «Миротворца» проходят как боевики «ДНР», сообщает пресс-служба НГУ.

Во время несения службы на мобильном блокпосту в районе населенного пункта Новгородское личный состав группы досмотра задержал гражданина 1990 года рождения, проживающего в Новгородском, и пытался пройти через блокпост. При проверке этого лица был сделан запрос по базе данных «Миротворец». В результате оказалось, что по базе данных человек проходит как боевик НВФ.

Военный наряд задержал и передал данного гражданина сотрудникам Нацполиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Через некоторое время на том же мобильном блокпосту гвардейцы задержали гражданина 1986 года рождения, также проживающего в Новгородском. В результате проверки было установлено, что гражданин проходит как боевик НВФ. Военный наряд передал лицо сотрудникам Нацполиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

В тот же день во время несения службы на блокпосту, расположенном на выезде из села Благодатное Донецкой области, военным нарядом был остановлен автомобиль «Форд Эскейп». В результате проверки личности водителя установлено, что им является гражданин 1979 года рождения, проживающий в Попасной Луганской области, и имеет связи с незаконными вооруженными формированиями «ЛНР».