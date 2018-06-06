Учитывая цикличность экономики, кризис возможен уже в этом году. Об этом отмечается в докладе Всемирного банка, сообщает Укринформ.

В своем очередном докладе «Глобальные экономические перспективы» Всемирный банк (ВБ) допускает новый финансовый кризис уже в 2018 – 2019 годах. По словам и.о.главного экономиста банка Шантаянана Девараджана, последние полвека глобальные рецессии происходили раз в десятилетие, а с момента последнего спада (2009 года) прошло десять лет. При этом текущая оценка роста мировой экономики в цифрах выглядит неплохо.

Отмечается, что мировой ВВП в 2018-2019 годах, судя по цифрам, будет расти на 3%. Но прогнозы выглядели оптимистичными и перед началом предыдущей рецессии в 2008-2009 годах, говорится в отчете. Модели банка демонстрируют, что вероятность ухудшения экономической ситуации выше, чем возможность ее улучшения.

Если ранее ВБ ожидал снижения темпов роста мирового ВВП, то сейчас экономисты говорят и о резком торможении. Его, в частности, могут спровоцировать вызванные протекционистской политикой торговые войны (например, между США и Китаем), дефолт по долговым обязательствам на каком-то из больших рынков, который развивается, а также резкое ужесточение кредитно-денежной политики в США с последующим ростом процентных ставок.

В докладе отмечают более высокий уровень задолженности по сравнению с тем, что наблюдался до кризиса 2008 года — поэтому большинство стран мира уязвимы к резким изменениям в кредитно-денежной политике США. Риск дефолта может только увеличиться из-за ужесточения кредитно-денежной политики, оттока капитала из развивающихся стран в сторону развитых и резкого обесценивания валют.

Риски несут и геополитические факторы — напряженная ситуация на Корейском полуострове, на Ближнем Востоке и в отношениях России с США и Европой, а также политические изменения — рост влияния популизма, антиглобалистские настроения и «поляризация общественного мнения».