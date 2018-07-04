Незаконно удерживаемый в РФ украинский политический заключенный Станислав Клых находится в психбольнице Магнитогорска. Об этом на своей странице в Facebook сообщила российская правозащитница Татьяна Щур.

«Станисав Клых нашелся в Магнитогорске в Областной психиатрической тюремной больнице. Его обнаружила там Екатерина Бурьян, адвокат Уральской правозащитной группы после того, как екатеринбургский адвокат Станислава Роман Качанов сообщил, что его подзащитного обещали отправить туда сразу после того, как Роман был у него 26 июня», – написала она.

По словам Щур, Станислав чувствует себя лучше. «Говорит, что разрешения на госпитализацию не давал, что противоречит словам тюремщиков. Если 26 июля его сознание было спутано, речь «плыла», образы зашкаливали и казались Роману «фантазийно-бредовыми», то Екатерина нашла его более спокойным и разумным. Но у нее сложилось впечатление, что он находится под воздействием успокоительных препаратов. Да и сам Станислав сказал, что ему делают «какие-то прививки», – подчеркнула правозащитница.

Щур также сообщила, что Клых попросил сменить камеру, так как его слишком тесная. «Пожаловался, что письма от мамы быстро забирают, едва дав прочитать, на прогулки водят редко… Попросил целый набор детской приключенческой литературы», – сообщила она.

Напомним, 26 мая 2016 года Верховный суд Чеченской Республики (Россия) приговорил украинца Клыха к 20 годам.

8 июня Клых объявил голодовку по примеру Олега Сенцова.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что у Клыха серьезные проблемы с почками и сердцем.

29 июня мать Клыха сообщила, что его эпатировали из колонии в психиатрическую больницу.