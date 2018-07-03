Близкий помощник Пола Манафорта Константин Килимник, против которого спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул обвинения, мог играть гораздо большую роль, чем считалось ранее.

Об этом сообщает «Украинская правда» о ссылкой на АР.

«Килимник, неуловимое лицо, вместе с Манафортом обвиняется в попытке повлиять на свидетелей, был гораздо более активным в формулировании пророссийской политической стратегии Манафортом, чем было ранее известно», - пишет агентство со ссылкой на внутренние записи и документы, которые оно получило.

В частности, АР отмечает, что располагает редким фото за 2006 год на котором изображены Килимник, который имеет украинские корни, в офисе вместе с Манафортом и другими коллегами из консалтинговой компании экс-советника Дональда Трампа.

«Более чем за 10 лет до того, как Россию обвинили в тайной попытке повлиять на президентские выборы США, Манафорт и Килимник обсуждали риски для России, если бы страна не попыталась бы повлиять на глобальную политику», - отмечает АР.

«Запад немного более изящный в современной игре, в которой восприятие мира общественностью важнее того, что происходит на самом деле .. Россия в конечном итоге потеряет, если не научится играть в эту игру», - писал Килимник Манафорту в декабре 2004 года, анализируя усилия РФ, направленные на попытки манипулировать политическими событиями в бывших советских республиках.

В документах не указывается, что мотивировало Килимника работать на Манафорта.

В то же время команда спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство РФ в президентские выборы США, обнаружила, что Килимник поддерживал связь с российской разведкой во время президентской кампании 2016 года. Сам Килимник это отрицает.

Отчеты указывают, что Килимник помогал Манафорту разрабатывать стратегии, которые тот продавал клиентам. Кроме того, он служил ключевым звеном между Манафортом и основными финансовыми спонсорами, включая российского миллиардера Олега Дерипаску.

Сам миллиардер отрицал эту информацию.

Килимник родился на территории современной Украины во времена СССР. Он учился на лингвиста и государственном военном университете. После развала СССР он начал работать переводчиком в Международном республиканском институте. В 1995 году он стал главой московского офиса института.

Когда в марте 2005 года в институте узнали, что Килимник работает на Манафорта, тот сразу уволился. С тех пор он начал работать на Манафорта на постоянной основе, зарабатывая ежемесячно 10 000 долларов, согласно записям, которые имеет в распоряжении АР.

Агентство также отмечает, что еще перед активной фазой Оранжевой революции Килимник вместе с Манафортом уже начали тайно работать над тем, чтобы ее остановить.

Напомним, 30 октября 2017 года Манафорту и его бизнес-партеру Рику Гейтсу были официально предъявлены обвинения по 12 пунктам, в том числе в заговоре против США, сговоре с целью отмывания денег, действиях в качестве незарегистрированного иностранного агента, а также предоставлении ложных сведений в рамках Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и непредоставлении отчетов о зарубежных банковских счетах.

Манафорт не признал себя виновным ни по одному обвинительному заключению. Он находится под домашним арестом и обязан носить электронный браслет. Судебное разбирательство в отношении Манафорта начнется 17 сентября, а в Вирджинии суд рассмотрит дело 10 июля.

Федеральная судья приняла решение взять под стражу Манафорта.

В феврале 2018 года Роберт Мюллер обвинил бывшего адвоката по делу Юлии Тимошенко Александра Ван дер Зваана, который признал, что ложно свидетельствовал о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.

В документах обвинения отмечается, что Ван дер Зваан вел беседы с Ричардом Гейтсом и «лицом А». Позже стало известно, что «лицо А» - бывший офицер российской разведки Константин Килимник, который также работал в лоббистской фирме Манафорта в Украине в сентябре и октябре 2016 года.

Ван дер Зваан «признал, что знал» о связи с россиянами, потому что Гейтс рассказал ему об этом.

Когда Килимник работал на Януковича в команде Манафорта, там тоже некоторые подозревали, что он докладывает в Москву, однако не придавали этому значения. Также он выступал в качестве посредника между Манафором и российским олигархом Олегом Дерипаской, близким к президенту РФ Владимиру Путину.

Связь между Гейтсом и Килимником имеет большое значение, поскольку уголовные обвинения, ранее выдвинутые против Гейтса и Манафорта, касаются только их лоббистской работы для Украины до президентских выборов 2016 года в США.