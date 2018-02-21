Адвокат Алекс ван дер Цваан, которого в 2012 году Министерство юстиции Украины наняло по делу экс-премьера Юлии Тимошенко, признал себя виновным в даче ложных показаний о связях с бывшим бизнес-партнером Пола Манафорта Риком Гейтсом. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на AP.

«Адвокат известной юридической фирмы признал себя виновным в том, что лгал специальному прокурору США Роберту Мюллеру о его связях с Риком Гейтсом. Гейтс является бывшим помощником в кампании президента Дональда Трампа и давним партнером бывшего председателя кампании Трампа Пола Манафорта», - говорится в сообщении.

Обвинение против ван дер Цваана связано с расследованием сотрудничества Манафорта и Гейтса с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, а не вмешательством России в президентские выборы США 2016 года.

Ранее специальный прокурор США Роберт Мюллер обвинил адвоката Алекса ван дер Цваана в предоставлении заведомо ложных показаний о том, что в последнее время он общался с экс-советником в предвыборном штабе Дональда Трампа Риком Гейтсом и другим неназванным человеком. Также Мюллер заявляет, что ван дер Цваан удалил электронную переписку, которую должен был предоставить офису спецпрокурора на соответствующий запрос.

Напомним, Манафорт и Гейтс обвиняются виновными в сговоре против США, сговоре с целью отмывания денег, деятельности в качестве иностранных агентов без необходимой регистрации, а также непредоставлении отчетов о счетах в зарубежных банках. Всего 12 пунктов инкриминируемых преступлений. В случае если суд признает их виновными, Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы, а его партнеру – до 70. Ни один из них виновным себя не признает.