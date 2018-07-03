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В 2018 году из патрульной полиции уволились около 400 сотрудников. Об этом в интервью Громадському рассказал руководитель патрульной полиции Украины Александр Фацевич.

«В этом году за 5 месяцев у нас около 400 полицейских уволились. Это из 15 тыс. Или это много? 10 - это много. Хочется, чтобы полицейские оставались, хочется, чтобы переводились в другие подразделения национальной полиции», - заявил он.

По словам Фацевича, одна из причин увольнения - большая нагрузка.

Особенно в больших городах, где, по словам Фацевича, полицейские в течение 12 часов находятся в постоянном режиме патрулирования, реагирования на преступления.

«За 12 часов у него (патрульного полицейского. - Ред.) очень большая нагрузка. Иногда они выходят и во внеурочное время, когда у нас проходят какие-то массовые мероприятия», - объясняет руководитель патрульной полиции.

Он также рассказал, что патрульная полиция эффективно сотрудничает с городскими властями в части финансового обеспечения. «Киевская городская администрация и городской совет выделяют достаточно денег по субвенции. В Харькове меньше. В некоторой степени помогает, но хотелось бы больше», - заявил Фацевич.
ForUm

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