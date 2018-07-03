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Полиция Великобритании добилась значительного прогресса в расследовании отравления бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает «Новое Время» со ссылкой на The Sun.

По данным британских полицейских, в непосредственном покушении участвовали два человека, почти наверняка связанные с Россией.

Предположительно, они бежали из Великобритании в течение 24 часов после неудачного покушения на Скрипалей. Имена преступников не называются.

«Конечная цель заключается в том, чтобы привлечь их к уголовной ответственности», - заявил собеседник издания, добавив, что это будет сложно, ведь преступники уже за пределами Британии. 

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

33-летнюю Юлию Скрипаль в начале апреля выписали из больницы в Солсбери и перевезли в безопасное место.

Ее отец, 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, был выписан из больницы 18 мая.
ForUm

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