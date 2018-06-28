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Главное управление разведки Министерства обороны Украины рассматривает Беларусь как возможный плацдарм для вторжения России. Об этом в эфире Радио Донбас.Реалии, заявил представитель ведомства Вадим Скибицкий.

По его словам, украинская разведка держит на контроле все мероприятия, которые Россия проводит на территории Беларуси.

Скибицкий отметил, что в 2016-2017 годах на территории Беларуси прошло много мероприятий боевой подготовки российских подразделений, в частности, воздушно-десантных.

«Изучались аэродромы, изучалась территория, были выходы к украинской границе. И мы считаем, что угроза с севера существует», - заявил представитель ГУР.

Напомни, российско-белорусские учения «Запад-2017» прошли с 14 по 20 сентября 2017 года. По легенде учений, РФ и Беларусь воевали против террористов государства Вейшнория - вымышленного сепаратистского региона на северо-востоке Беларуси на границе с Литвой и Латвией.

Россия якобы вывела последние эшелоны военной техники и остатки личного состава из Белоруссии 28 сентября.

В свою очередь начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Россия изначально перебросила в Беларусь для участия в учениях «Запад-2017» значительно больший военный контингент и не вывела его по окончанию военных маневров. 

 
ForUm

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