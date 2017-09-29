Россия изначально перебросила в Беларусь для участия в учениях «Запад-2017» значительно больший военный контингент и не вывела его по окончанию военных маневров. Об этом в интервью Reuters заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, передает 112 Украина.

По словам Муженко, от России было запланировано участие в учениях 3 тыс. военнослужащих, однако в Беларусь их прибыло значительно больше.

«У нас есть информация, что они вывели лишь несколько подразделений из заявленных 12,5 тыс. военнослужащих, из которых якобы 3 тыс. были россиянами, но там на самом деле их было гораздо больше», - заявил он.

Глава Генштаба отметил, что Россия вывела часть войск демонстративно с целью имитировать возвращение к местам постоянной дислокации всего военного контингента.

«Россия продемонстрировала, и это было прежде всего демонстрацией, возвращение авиационных подразделений – они снялись с аэродромов и полетели в Россию. Но мы понимаем, что 300-400 км для авиации – это расстояние, которое можно преодолеть за очень короткое время», - констатировал он.

Как ранее сообщалось, Россия якобы вывела последние эшелоны военной техники и остатки личного состава из Белоруссии 28 сентября.

Совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси Запад-2017 завершились 20 сентября.