Президент Петр Порошенко внесет на рассмотрение Верховной Рады изменения в Конституцию Украины в части закрепления в Основном законе стратегических целей Украинского государства - членства Украины в Европейском Союзе и Североатлантическом Альянсе. Об этом он заявил во время торжественных мероприятий по случаю Дня Конституции Украины, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Еще одни изменения в Конституцию, на которых делаю акцент. В ближайшее время мной будет передан в Верховную Раду проект изменений в Конституцию - поправка, которая закрепит две наших стратегических цели, которые тесно связаны друг с другом. Это вступление Украины в Европейский Союз и вступление Украины в НАТО», - сказал Президент.

Глава государства сообщил, что готовя эту инициативу, он выходил из трех важнейших соображений. «Во-первых, европейская и евроатлантическая интеграция четко соответствуют национальным интересам Украины. Во-вторых, ориентация на Евросоюз и Североатлантический Альянс поддерживаются абсолютным большинством граждан, о чем убедительно свидетельствует динамика общественного мнения. Но при этом, в-третьих, существует очевидная угроза ревизии европейской и евроатлантической стратегии под влиянием различных внешних и внутренних обстоятельств. И происходит она не только от тех сил, которые заслужили себе репутацию пятой колонны», - сказал Порошенко.

По его словам, «среди политиков все больше становится желающих поставить под сомнение наш четко выверенный европейский курс, и нам уже отдельные безответственные политиканы рисуют необходимость возвращения на восток».

«Чтобы никто и не думал петлять, уверен, что это должно быть прямым текстом зафиксировано в Конституции», - подчеркнул Президент и выразил уверенность, что существует возможность собрать триста голосов за это решение в нынешнем составе Верховной Рады.

«И нам надо немедленно начинать работу в этом направлении», - подытожил Глава государства.

Как сообщал ForUm, 28 марта Президент Петр Порошенко подписалуказ «Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2018 год».

Ранее Президент заявил, что Украина стремится присоединиться к НАТО в следующем 10-летии.

Глава государства уверен в том, что в обозримом будущем в Украине пройдут референдумы относительно вступления в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора, а их результат будет положительным.