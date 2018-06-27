Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова сможет просить Московский городской суд о разрешении на встречу с украинским политзаключенным Романом Сущенко только после вступления приговора в законную силу. Об этом заявила пресс-секретарь российского судебного органа Ульяна Солопова, передает Интерфакс.

«Исходя из положений Консульской конвенции между РФ и Украиной от 1993 года, упомянутой в поступившем обращении Денисовой, разрешение на встречу может быть дано только консульским сотрудникам, кем уполномоченная Верховной Рады по правам человека не является», - сказала Солопова.

«Вопрос о предоставлении такого разрешения Денисовой может быть разрешен на общих основаниях, исходя из положений Уголовно-процессуального кодекса, после вступления приговора в отношении Сущенко в законную силу», - пояснила она.

Пресс-секретарь напомнила, что в настоящее время приговор обжалован Сущенко и его защитником, то есть в законную силу еще не вступил.

Украинский омбудсмен прокомментировала ситуацию в эфире телеканала 112 Украина. По ее словам, речь идет о европейской Консульской конвенции, а не конвенции между Украиной и РФ.

«Консульская конвенция заключена не между Украиной и Россией. Это Консульская конвенция европейская 1983 года. Никакого отношения там Украины или России. Если Россия ратифицировала эту конвенцию, она должна выполнять. Действительно, в статье 13-ой, 14-ой написано, что я могу быть допущена. И ведь вы знаете, что решение суда было принято 15 июня по поводу того, чтобы мне дать возможность, и было решение, что мне должны предоставить встречу с Романом Сущенко», - сказала она.

Она добавила, что до сих пор не знает, кто именно решает вопрос о ее допуске к политзаключенному.

«18 июня я была под Лефортово, ждала там более пяти часов, но после этого мне без объяснения причин сказали, что «идите куда-то, и там будут решать». Кто этот «кто-то» мне до сих пор неизвестно. И я сегодня обратилась и к руководителю администрации президента Путина и в том числе, к заместителю председателя головы администрации президента Пескову о том, что пусть мне скажут, кто же это «лицо», дадут контакты этого «лица», который принимает решение по выполнению гарантий, который дал мне президент Путин», - добавила Денисова.

Как сообщал ForUm, 4 июня Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

По информации российских СМИ, журналиста осудили якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков «ДНР» на Мариуполь.

18 и 26 июня омбудсмену не разрешили встретиться с Сущенко.