Уполномоченному Верховной Рады по правам человека в Украине Людмиле Денисовой отказали во встрече с политзаключенным Романом Сущенко.

«Во встрече с Романом Сущенко мне отказано», - сообщила она в Facebook.

Денисова сообщила, что все необходимые документы предоставила еще 14 июня, а на следующий день – 15 июня – получила разрешение Московского городского суда на посещение Сущенко. Копию этого разрешения направила в Лефортово тот же день.

«18 июня в 9:00 предоставила документы в Лефортово. В 14:30 мне было отказано во встрече с Романом без каких-либо объяснений. 20 июня вновь обратилась в Московский городской суд. Встречи с председателем суда, мои ежечасные звонки, направлены письма с просьбой ускорить решение результата не дали», - отметила омбудсмен.

Сегодня, 26 июня, в 9:00 встретилась с заместителем председателя суда Фоминым, который должен принять решение. Он сказал, что «вопрос по разрешению очень сложен, но он обязательно примет решение сегодня после 15:00. Сейчас решение есть.

Во встрече с Романом Сущенко мне отказано».