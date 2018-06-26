также в разделеОбщество
26 июня. Картина дня 6
НАБУ закрыло дело об отдыхе Гонтаревой на Мальдивах 12
Суд продлил арест боевику-бразильцу 11
Денисова озвучила 3 просьбы к Москальковой 14
Где нельзя купаться: Минздрав опубликовал список опасных пляжей 13
Бочковскому начали выплачивать зарплату 14
В РФ задержали украинца по обвинению в шпионаже и контрабанде 34
Экспорт оружия из Украины разрешили частным компаниям 21
ЕСПЧ считает Сенцова гражданином Украины 21
Харьковский суд дал аспиранту-иранцу 11 лет тюрьмы 19
СБУ задержала пограничника, продававшего секретную информацию 25
Москалькову не пустили в СИЗО к крымскому дезертиру 37
Завтра в Украине жара и грозы 40
На Хмельнитчине полицейского начальника поймали на систематических взятках 23
Москалькова не видит смертельной опасности для Сенцова 37
Руководителя подразделения Одесской таможни поймали на взятке 33
Турчинов: Территориальная оборона – залог защиты от масштабного вторжения 47
Москалькова заявляет, что жизни Балуха ничего не угрожает 27

Уполномоченному Верховной Рады по правам человека в Украине Людмиле Денисовой отказали во встрече с политзаключенным Романом Сущенко.  

«Во встрече с Романом Сущенко мне отказано», - сообщила она в Facebook. 

Денисова сообщила, что все необходимые документы предоставила еще 14 июня, а на следующий день – 15 июня – получила разрешение Московского городского суда на посещение Сущенко. Копию этого разрешения направила в Лефортово тот же день.

«18 июня в 9:00 предоставила документы в Лефортово. В 14:30 мне было отказано во встрече с Романом без каких-либо объяснений. 20 июня вновь обратилась в Московский городской суд. Встречи с председателем суда, мои ежечасные звонки, направлены письма с просьбой ускорить решение результата не дали», - отметила омбудсмен.

Сегодня, 26 июня, в 9:00 встретилась с заместителем председателя суда Фоминым, который должен принять решение. Он сказал, что «вопрос по разрешению очень сложен, но он обязательно примет решение сегодня после 15:00. Сейчас решение есть.

Во встрече с Романом Сущенко мне отказано».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги