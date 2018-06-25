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Министерство иностранных дел Украины направило ноту Российской Федерации с требованием допустить уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову к украинским политзаключенным. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.

«Направили срочную ноту РФ относительно обеспечения беспрепятственного допуска омбудсмена Украины Людмилы Денисовой к украинским политзаключенным в РФ. В первую очередь требуем от РФ доступа к тем, кто голодает и находится в тяжелом состоянии – к Олегу Сенцову, Владимиру Балуху и другим», - написала она в Twitter.

Как сообщал ForUm, Денисовой отказали в видеосвязи с Сенцовым и не предоставили его фото.
ForUm

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