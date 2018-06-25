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В Украине не будет дефолта, и правительство даже не рассматривает сценарий прекращения сотрудничества с ключевым кредитором Международным валютным фондом.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова в эфире одного из телеканалов, сообщает УНИАН.

«Не будет у нас дефолта, и он точно нам не нужен. Все случаи дефолтов, если это не были так называемые технические дефолты, когда страна входит в реструктуризацию своих обязательств, - это очень плохо», - сказала Маркарова.

Она подчеркнула, что правительство даже не рассматривает сценарий прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом. «Мы все делаем для того, чтобы все вопросы согласовать. И я надеюсь, что это будет в ближайшее время, и до осени мы получим следующий транш», - добавила Маркарова.

Также она сообщила, что в этом году не будет секвестра (сокращения расходов) госбюджета, так как есть четкие тренды, что бюджет будет выполнен, и четкое представление, что для этого необходимо предпринять. «Будет ли пересмотр бюджета в этом году – покажет время, но секвестра точно не будет», - заверила Маркарова.

Напомним, Нацбанк допускает ужесточение монетарной политики и введение дополнительных валютных ограничений в случае отсутствия транша от МВФ.
ForUm

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