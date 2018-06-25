С начала войны на Донбассе удалось вернуть или найти 3 тыс. 224 украинских пленника. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак во время презентации сборников со свидетельствами пленных об их пытках во время незаконного содержания на востоке Украины.



«С 2014 года при Службе безопасности Украины создан и действует Объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления места нахождения без вести пропавших в районе проведения АТО», - сообщил Грицак, сообщает УНИАН.

«Всего в результате кропотливой работы сотрудников этого Центра, волонтеров, военных, прокуратуры и других структур нам удалось вернуть или найти 3 тыс. 224 пленника», - добавил председатель СБУ.

Как ранее сообщал ForUm, по данным СБУ, по состоянию на 25 июня на оккупированных территориях Донбасса удерживаются 113 заложников.