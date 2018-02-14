Правительство Украины одобрило проект изменений в закон «Об образовании», который расширяет период введения языковой нормы, а также отреагировал на недавние заявления министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто относительно данного закона.

Соответствующая дискуссия состоялась на заседании правительства в среду, сообщает Европейская правда.

Так, министр образования и науки Лилии Гриневич обвинила в распространении лжи венгерского министра иностранных дел.

«Сейчас все слышали на международной арене напряжения и манипулятивные, абсолютно манипулятивные заявления министра иностранных дел Венгрии», - заявила она, комментируя выдвинутый ультиматум со стороны Венгрии.

Гриневич сообщила, что МОН уже начало исполнение решения Венецианской комиссии, чтобы привести закон «Об образовании» в соответствие с нормами Совета Европы. Зато венгерская сторона, по ее словам, требует от Киева дополнительных уступок.

«Манипуляции и шантаж со стороны Венгрии, которая блокирует заседания Комиссии Украина-НАТО, заключаются в том, что нас заставляют остановить имплементацию закона. Такого нет в рекомендациях Венецианской комиссии», - заявила она.

Позицию Гриневич поддержал министр внутренних дел Арсен Аваков. «Заявление министра (Сийярто) хамское и недопустимое, и мы не можем оставить его без внимания. Такого отношения к Украине не может быть», - заявил он.

Такого же мнения придерживается и премьер-министр, правда, он обошелся без эмоциональных эпитетов.

«Мы всегда будем исходить из обеспечения прав нацменьшинств. Но всегда приоритетом номер один будет развитие украинского языка, украинской культуры. Это не дискуссионный вопрос. Мы не воспринимаем и никогда не воспримем никакой агрессии и давления», - заявил Владимир Гройсман.

После этого обсуждения правительство одобрило законопроект, имеющий целью выполнения одной из рекомендации Венецианской комиссии – о продлении имплементационного периода на три года, до 2023 года.

При этом Гриневич отметила, что речь не идет об отказе от исполнения норм закона о переводе обучения на украинский. «Это важно для нас, чтобы дети, которые заходят в начальную школу, лучше владели украинским, по потом перейти к обучению предметов на украинском языке».

Законопроект был утвержден правительством без замечаний.

Напомним, накануне, 13 февраля, глава МИД Венгрии обнародовал требования к Украине.

Представители венгерского меньшинства сообщили, что не будут участвовать в консультациях по языковому вопросу закона об образовании, которые были запланированы на 14 февраля.