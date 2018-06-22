Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство, которое было инициировано относительно деятельности компании «Новая Почта» в связи с отсутствием состава уголовного преступления, сообщила пресс-служба «Новой Почты».



Согласно сообщению, об этом компании сообщили представители Генпрокуратуры, отметив, что производство закрыто 14 июня 2018 года, передает УНИАН.

«Мы с самого начала были уверены, что дело против «Новая Почта» будет закрыто. Спасибо всем, кто был в этой ситуации на нашей стороне, без сомнения поддержал нашу компанию, кто верил в нас и в честность наших способов ведения бизнеса. Эта ситуация еще раз продемонстрировала, что «Новая Почта» является важной и неотъемлемой частью украинской экономики и залогом ее развития, ведь от деятельности компании зависит работа сотни тысяч украинских предприятий и благосостояние украинских граждан», - цитирует пресс-служба совладельца «Новой Почты» Вячеслава Климова.

Напомним, 16 марта представители Генеральной прокуратуры провели около 15 обысков складских и офисных помещений ООО «Новая почта» в Киеве, Полтаве, Харькове, Одессе, Львове и Днипре. Кроме того, обыски провели в ряде компаний IT-сферы.

Генеральный прокурор Юрий Луценко в ходе встречи с соучредителем компании Вячеславом Климовым заявил, что обыски связаны с пересылкой больших объемов безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ, а также неуплатой налогов.

В компании заявили, что в ходе обысков нарушений выявлено не было.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству юстиции, офису бизнес-омбудсмена, офису поддержки инвестиций проанализировать случаи проведения обысков на предприятиях, прошедших на прошлой неделе, и подготовить заседание специальной комиссии, созданной в рамках мониторинга выполнения закона о защите бизнеса «маски-шоу-стоп».