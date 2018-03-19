также в разделеОбщество
19 марта. Картина дня 25
СБУ заблокировала пропаганду «Житомирской народной республики» 29
Украина призвала ООН не закрывать глаза на российское оружие на Донбассе 22
Население Украины сократилось на 21,5 тысячи человек 30
ГПУ просит Интерпол объявить Тюрина в международный розыск 23
Дефицит госбюджета-2017 составил 47,9 миллиарда 22
Из-за снегопада в Днипре объявили выходные, а школы распустили на каникулы 60
Украинский оператор телефонной связи работал на спецслужбы РФ 115
Глава Николаевской ОГА отрицает давление на Волошина 40
Заместитель: Волошина заставляли подписать незаконные акты Николаевской ОГА 59
Количество крымчан, обучающихся на украинском языке, сократилось на 97% 46
Гройсман инициировал проверку законности обысков на «Новой почте» 47
Суды рассматривают только треть дел НАБУ 22
Полиция изъяла телефон с перепиской Волошина, где он говорил о самоубийстве 305
ООН снова обвинила СБУ в пытках людей в «тайных тюрьмах» 129
Снегопад парализовал Днипро 119
Балух объявил голодовку 38
На Прикарпатье спасают прилетевших аистов 59

Недавние обыски в помещениях «Новой почты» связаны с пересылкой больших объемов безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в ходе встречи со соучредителем компании Вячеславом Климовым.

«Представитель оператора экспресс-доставок в Украине подтвердил, что санкционированные обыски, которые проводились представителями Генпрокуратуры на предприятиях «Новой почты» в нескольких городах страны были корректными. Они не сопровождались вооруженными спецподразделениями, изъятием оргтехники и тем более - не имели намерений рейдерского захвата, о чем кричат ​​ФБ манипуляторы», – отметил генпрокурор на своей странице в Facebook.

По его словам, ГПУ ознакомила Климова с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений «Новой почты». «В частности, это касалось пересылки больших объемов безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ. Также к следствию поступила оперативная информация МВД относительно вероятного уклонения от налогов в ходе денежных переводов», – подчеркнул Луценко.

«Мы не только нашли общий язык, но и разработали совместный план действий.

Эта встреча показала эффективность открытого диалога. И правоохранители, и бизнес с важным реноме заинтересованы в устранении правонарушений», – подытожил он.

Напомним, 16 марта представители Генеральной прокуратуры провели около 15 обысков складских и офисных помещений ООО «Новая почта» в Киеве, Полтаве, Харькове, Одессе, Львове и Днипре. Кроме того, обыски провели в ряде компаний IT-сферы.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству юстиции, офису бизнес-омбудсмена, офису поддержки инвестиций проанализировать случаи проведения обысков на предприятиях, прошедших на прошлой неделе, и подготовить заседание специальной комиссии, созданной в рамках мониторинга выполнения закона о защите бизнеса «маски-шоу-стоп». 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги