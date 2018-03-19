Недавние обыски в помещениях «Новой почты» связаны с пересылкой больших объемов безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в ходе встречи со соучредителем компании Вячеславом Климовым.

«Представитель оператора экспресс-доставок в Украине подтвердил, что санкционированные обыски, которые проводились представителями Генпрокуратуры на предприятиях «Новой почты» в нескольких городах страны были корректными. Они не сопровождались вооруженными спецподразделениями, изъятием оргтехники и тем более - не имели намерений рейдерского захвата, о чем кричат ​​ФБ манипуляторы», – отметил генпрокурор на своей странице в Facebook.

По его словам, ГПУ ознакомила Климова с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений «Новой почты». «В частности, это касалось пересылки больших объемов безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ. Также к следствию поступила оперативная информация МВД относительно вероятного уклонения от налогов в ходе денежных переводов», – подчеркнул Луценко.

«Мы не только нашли общий язык, но и разработали совместный план действий.

Эта встреча показала эффективность открытого диалога. И правоохранители, и бизнес с важным реноме заинтересованы в устранении правонарушений», – подытожил он.

Напомним, 16 марта представители Генеральной прокуратуры провели около 15 обысков складских и офисных помещений ООО «Новая почта» в Киеве, Полтаве, Харькове, Одессе, Львове и Днипре. Кроме того, обыски провели в ряде компаний IT-сферы.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству юстиции, офису бизнес-омбудсмена, офису поддержки инвестиций проанализировать случаи проведения обысков на предприятиях, прошедших на прошлой неделе, и подготовить заседание специальной комиссии, созданной в рамках мониторинга выполнения закона о защите бизнеса «маски-шоу-стоп».