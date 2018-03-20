В ходе обысков, проведенных Генеральной прокуратурой в помещениях «Новой почты», нарушений выявлено не было, сообщает пресс-служба компании.

«19.03.2018 состоялась встреча генерального прокурора Юрия Луценко с совладельцем группы компаний «Новая почта» Вячеславом Климовым. Юрий Луценко подтвердил, что в ходе обысков, проведенных 16.03.2018 в компаниях группы, нарушений выявлено не было», – говорится в сообщении.

По данным компании, изъятые при обыске денежные средства клиентов «Пост Финанс» будут возвращены. «Юридическая служба группы компаний «Новая почта» ответит на все вопросы Генеральной прокуратуры и предоставит все необходимые материалы, что позволит принять законное решение по делу», – подчеркнули в «Новой почте».

«В то же время генеральный прокурор выразил обеспокоенность по поводу использования перевозчиков в схемах транспортировки нелегальных товаров. Стороны договорились о разработке совместного плана действий с целью не допустить возможные случаи перевозок незаконных грузов», – сказано в сообщении.

Напомним, 16 марта представители Генеральной прокуратуры провели около 15 обысков складских и офисных помещений ООО «Новая почта» в Киеве, Полтаве, Харькове, Одессе, Львове и Днипре. Кроме того, обыски провели в ряде компаний IT-сферы.

Генеральный прокурор Юрий Луценко в ходе встречи с соучредителем компании Вячеславом Климовым заявил, что обыски связаны с пересылкой больших объемов безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ, а также неуплатой налогов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству юстиции, офису бизнес-омбудсмена, офису поддержки инвестиций проанализировать случаи проведения обысков на предприятиях, прошедших на прошлой неделе, и подготовить заседание специальной комиссии, созданной в рамках мониторинга выполнения закона о защите бизнеса «маски-шоу-стоп».