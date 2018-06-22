На Донбассе с начала 2018 года 29 гражданских погибли и еще 111 пострадали. Об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает РБК-Украина.

«В этом году 29 гражданских лиц погибли и 111 получили ранения - из-за того, что стороны не отвели вооружение, не провели разминирование, не позволяют СММ проводить мониторинг. Сколько еще должно людей умереть, прежде чем они начнут делать то, что они обещали?» - заявил Хуг.

Как ранее сообщал ForUm, по данным ООН на июнь 2018 года, с начала боевых действий на Донбассе в апреле 2014 года погибли 2 725 гражданских лиц.