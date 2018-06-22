также в разделеОбщество
ГПУ закрыла дело против «Новой Почты» 7
Гройсман: Госрегулирование цен никогда не оказывало положительного эффекта 10
Минобороны опровергло информацию об эпидемии кори на Яворовском полигоне 11
Кольченко разрешили длительное свидание с матерью 11
Мошенники от имени зама Супрун вымогают у ректоров вузов деньги 13
Экс-охранник: «Иностранные боевики» хотели ликвидировать Януковича в Крыму 38
В Украине на полметра сузят ширину полос движения на дорогах 67
Минюст подал в ЕСПЧ обращение о нарушении в РФ прав Сенцова 23
СБУ проводит на Киевщине масштабные контрдиверсионные учения 24
На Николаевщине СБУ предотвратила угрозу продовольственной безопасности региона 58
С начала года в Украине выявлено более 4 тысяч нелегалов 21
Святошинский суд опроверг заявление Крищенко об освобождении банды 25
21 июня. Картина дня 26
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды 114
Сенцов опроверг слова Москальковой о «лечебном голодании» 35
В Раде хотят разрешить СБУ блокировать сайты без решения суда 34
Порошенко отменил запрет на въезд в Украину для российского омбудсмена 47
В Белой Церкви и Броварах по праздникам будут поднимать красно-черный флаг 34

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает отмечание 22 июня на государственном уровне не только неуместным, но и опасным.

«Празднование 22 июня на государственном уровне – атавизм совка, который продлевает жизнь мифа о «Великой отечественной». Советского мифа, который имел задачу скрыть факт, что СССР вместе с Третьим рейхом начинал Вторую мировую, что треть этой войны они сражались по одну сторону баррикад. Сейчас этот миф – инструмент мобилизации общества в России. В том числе мобилизации для борьбы против Украины», - написал он в Facebook.

«Поэтому государственное отмечание 22 июня у нас не только неуместно, но и опасно», - резюмировал историк.

22 июня 1941 нацистская Германия начала боевые действия против Советского Союза. Вторая мировая война к тому времени уже длилась почти два года - от 1 сентября 1939 года. За эти неполные два года СССР захватил часть Польши, а также оккупировал страны Балтии - Литву, Латвию и Эстонию.

В этот день  в Украине отмечается День скорби и почитания памяти жертв войны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги