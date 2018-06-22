Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает отмечание 22 июня на государственном уровне не только неуместным, но и опасным.

«Празднование 22 июня на государственном уровне – атавизм совка, который продлевает жизнь мифа о «Великой отечественной». Советского мифа, который имел задачу скрыть факт, что СССР вместе с Третьим рейхом начинал Вторую мировую, что треть этой войны они сражались по одну сторону баррикад. Сейчас этот миф – инструмент мобилизации общества в России. В том числе мобилизации для борьбы против Украины», - написал он в Facebook.

«Поэтому государственное отмечание 22 июня у нас не только неуместно, но и опасно», - резюмировал историк.

22 июня 1941 нацистская Германия начала боевые действия против Советского Союза. Вторая мировая война к тому времени уже длилась почти два года - от 1 сентября 1939 года. За эти неполные два года СССР захватил часть Польши, а также оккупировал страны Балтии - Литву, Латвию и Эстонию.

В этот день в Украине отмечается День скорби и почитания памяти жертв войны.