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Кабинет Министров Украины распустил межведомственную группу по борьбе с коррупцией и контрабандой на таможне, известной как «черная сотня».

Соответствующее постановление от 20 июня опубликовано в газете «Урядовый курьер», сообщает УНИАН.

Принятый документ отменяет постановление от 8 июня 2016 года о создании межведомственной группы.

Как ранее сообщал ForUm, 20 июня Кабинет Министров принял план действий, направленных на борьбу силовых ведомств с контрабандой на таможне.

Согласно плану, с 21 июня по 31 декабря 2018 года будет реализован экспериментальный проект по созданию условий для предупреждения уклонения от уплаты таможенных платежей.
ForUm

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