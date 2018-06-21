В центре Николаева двое водителей устроили стрельбу на глазах детей, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщение о том, что возле гостиницы на пересечении пр. Центрального и ул. Садовой в Центральном районе Николаева двое мужчин стреляли поступило в полицию утром 21 июня.

На месте происшествия полицейские застали обоих участников конфликта - двух мужчин 39-ти и 35-ти лет, и выяснили, что выстрелы производились в воздух и в землю из пистолетов травматического действия, на хранение которых у обоих есть соответствующие разрешения.

Участники конфликта были приглашены в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области. В отношении обоих мужчин правоохранители составили административные протоколы по ст. 173 КУоАП «Мелкое хулиганство» и ст. 174 КУоАП «Стрельба из огнестрельного, холодного метательного или пневматического оружия, устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия в населенных пунктах и ​​в не в отведенных для этого местах или с нарушением установленного порядка».

Также полицейские направили ходатайство в суд об аннулировании разрешений правонарушителей на хранение и ношение оружия.

Мужчинам грозит наказание от наложения штрафа до административного ареста на срок до пятнадцати суток с конфискацией оружия.