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Президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин затронули тематику обмена удерживаемыми лицами и посещения уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, содержащихся в заключении в Украине, и украинских – в России.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также с учетом прошедшей в середине июня встречи министров иностранных дел и консультаций помощников лидеров государств «нормандского формата» (Россия, Германия, Украина, Франция) обсуждены вопросы урегулирования кризиса на юго-востоке Украины.

«С российской стороны подтверждена безальтернативность «комплекса мер» 2015 года как основы политического урегулирования внутриукраинского конфликта и отмечена важность повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы и «нормандской четверки», - заявили в Кремле.

Путин выразил обеспокоенность обострением обстановки на Донбассе, ростом числа жертв среди мирного населения в результате участившихся обстрелов региона якобы украинскими силовиками.

Лидеры обменялись мнениями по вопросам реализации российской инициативы учреждения миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

Напомним, Президент Петр Порошенко второй раз за месяц позвонил Путину.

 
ForUm

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