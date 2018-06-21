Президент Украины Петр Порошенко призвал российского коллегу Владимира Путина освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства, Порошенко провел телефонный разговор с Путиным.

Он также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам.

Также Порошенко подчеркнул необходимость выполнения Россией части вопросов безопасности Минских договоренностей.

Была также отмечена важность активизации работы в нормандском формате с целью согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения Минска.

Напомним, 9 июня Порошенко обсудил с Путиным освобождение украинских политзаключенных.

15 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова прибыла в город Лабытнанги(Тюменская область РФ), чтобы посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Руководство колонии без объяснения причин категорически отказало омбудсмену в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья.

19 июня Денисова заявила о срыве предварительной договоренности с российской коллегой Татьяной Москальковой о синхронном посещении Олега Сенцова и Кирилла Вышинского.