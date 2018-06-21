Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко раскритиковал одобренные Кабинетом министров меры по борьбе с контрабандой, предусматривающие, в частности, право сотрудников Национальной полиции присутствовать на таможенных постах. Об этом заявил на селекторном совещании в Киеве, сообщает УНИАН.

«Подчеркиваю, что постановление Кабмина должно отвечать действующему законодательству. Только тогда будет эффективный результат», - сказал Луценко.

По его словам, представители правоохранительных органов на таможенных постах не смогут быть эффективными, поскольку Таможенный кодекс ограничивает их возможности. «Лицам, допущенным в зону таможенного контроля, запрещается вмешиваться в деятельность должностных лиц, осуществляющих таможенный контроль... Сначала нужно изменить закон. Прежде всего - ввести криминальную ответственность за контрабанду, в первую очередь - подакцизных товаров. Сегодня уже вся Европа смеется, что мы ее отменили и рассчитываем на задержание контрабандистов в соседних с нами странах», - подчеркнул гепрокурор.

При этом Луценко отметил, что до принятия парламентом необходимых законодательных изменений нужно организовать совместные посты с участием всех правоохранительных органов на выезде с таможен. «Нынешним постановлением вводится возможность, в прошлом году одна служба ходила туда, СБУ. Теперь другая служба будет иметь монополию, это МВД. С моей точки зрения, и то, и то является неприемлемым. Проверять работу сотрудников ГФС, а также правильность таможенного оформления должны коллегиально. Это единственный залог того, что не будет новых коррупционных рисков», - сказал глава Генпрокуратуры.

Кроме того, по словам Луценко, «кавалерийскими атаками» победить контрабанду невозможно, что доказывает пример так называемых «черных сотен Гройсмана» - специальных выездных групп, которые были эффективными только в начале своей деятельности. «Создание новых черных, серых, голубых, зеленых сотен приведет к тому же результату. Нам нужна системная работа. В первую очередь - аналитическое оперативное взаимодействие. Именно этого, мне кажется, не хватает ГФС. Обращаю ваше внимание - у нас три года нет руководителя Таможенной службы страны. Вертикаль Таможенной службы отсутствует. Мягко говоря, в упадке находятся аналитические подразделения», - отметил Луценко.

При этом генпрокурор заявил о потере государством за последние годы 6 млрд долл. в связи с контрабандными схемами и призвал премьера назначить руководителей Таможенной службы, а также принять жесткие кадровые решения по действующим руководителям таможен. «Если говорят о недоборе в 100 миллиардов гривен, а виноваты силовики - то я с этим не согласен. Таможенники получают деньги за то, чтобы растаможивать по закону», - сказал Луценко.

Позицию генпрокурора в части необходимости принятия парламентом закона о криминализации контрабанды для эффективной борьбы с ней поддержали глава СБУ Василий Грицак, министр внутренних дел Арсен Аваков и руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, присутствовавшие на совещании.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман согласился с необходимостью скорейшей подачи в парламент законопроекта о криминализации контрабанды, однако подчеркнул, что именно содействие правоохранительных органов позволяет нелегально ввозить товары в Украину.

«Я думаю, единственное, в чем есть проблема - я думаю, все понимают, сотрудничество каких правоохранительных органов сегодня поддерживает контрабанду в Украине, и могу сказать, что это и есть наш вызов. Поэтому привлечение к борьбе с контрабандой будет для всех органов коллегиально, на базе постоянных постов, а так, как это было, «летающими» группами... Произошло сращивание таможенников на местах с представителями других правоохранительных органов. И именно это сращивание дает возможность беспрепятственно нелегально ввозить в Украину товары», - сказал глава правительства в ответ на выступление генерального прокурора.

Как ранее сообщал ForUm, 20 июня Кабинет Министров принял план действий, направленных на борьбу силовых ведомств с контрабандой на таможне.

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал правительство внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о возвращении уголовной ответственности за контрабанду товаров.