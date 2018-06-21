Сегодня, 21 июня, в полицию поступила информация о том, что в течение ночи неизвестные лица проникли на территорию Холма Славы во Львове и разрисовали памятник. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к правонарушению. Решается вопрос правовой квалификации преступления согласно нормам Уголовного кодекса Украины.
Фото: Dailylviv
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