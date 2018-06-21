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Уполномоченный РФ по правам человека Татьяна Москалькова призвала генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда содействие в защите прав Кирилла Вышинского и Елены Одновол. Об этом сообщается на сайте уполномоченного.

«Москалькова обратилась к представителю Совета Европы с просьбой оказать содействие в защите прав Кирилла Вышинского и Елены Одновол, а также обратила особое внимание на ситуацию с задержанием экипажа российского судна «Норд» и передала ему соответствующие письма», - говорится в сообщении.

Уполномоченный также сообщила Ягланду о ситуации с Олегом Сенцовым, отбывающим наказание на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Российский омбудсмен заявила, что ежедневно получает информацию о состоянии здоровья заключенного от руководства Федеральной службы исполнения наказаний.

Российский омбудсмен рассказала генеральному секретарю СЕ о начале переговоров с уполномоченным Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой по поводу взаимных мониторинговых посещений лиц, содержащихся в местах лишения свободы, указанных в списках, которыми ранее обменялись омбудсмены двух стран.

Напомним, 19 июня Денисова заявила о срыве предварительной договоренности с российской коллегой Татьяной Москальковой о синхронном посещении Олега Сенцова и Кирилла Вышинского.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова должны помиловать по гуманитарным причинам, и готов подать прошение об этом

 
ForUm

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