Верховная Рада Украины приняла закон №8068 «О национальной безопасности», определяющий основы и принципы национальной безопасности и обороны, цели и основные принципы государственной политики, которые будут гарантировать обществу и каждому гражданину защиту от угроз. Об этом сообщает пресс-служба аппарата парламента.

«Законом определяются и разграничиваются полномочия государственных органов в сферах национальной безопасности и обороны, создается основа для интеграции политики и процедур органов государственной власти, других государственных органов, функции которых касаются национальной безопасности и обороны, сил безопасности и сил обороны, определяется система командования, контроля и координации операций сил безопасности и сил обороны, вводится всеобъемлющий подход к планированию в сферах национальной безопасности и обороны, обеспечивая таким образом демократический и гражданский контроль над органами и формированиями сектора безопасности и обороны», - говорится в сообщении.

Закон содержит пять разделов. В разделе І даны определения терминов, используемых в документе.

Раздел II закрепляет правовые основы и принципы государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны, фундаментальные национальные интересы Украины, среди которых обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостности, интеграция в европейское политическое, экономическое, правовое пространство, членства в Европейском Союзе и НАТО.

Угрозы национальной безопасности Украины и соответствующие приоритеты государственной политики в сферах национальной безопасности и обороны определяются в Стратегии национальной безопасности Украины, Стратегии военной безопасности Украины, Стратегии кибербезопасности Украины, других документах по вопросам национальной безопасности и обороны, которые одобряются Советом национальной безопасности и обороны Украины и утверждаются указами Президента.

Раздел III определяет принципы и механизмы гражданского демократического контроля, полномочия по осуществлению такого контроля законодательной, исполнительной и судебной власти, органов местного самоуправления и гражданского общества.

Раздел IV определяет состав сектора безопасности и обороны и правовой статус основных органов, входящих в его состав, а также управление и координацию в сфере национальной безопасности.

Согласно Закону, сектор безопасности и обороны Украины состоит из четырех взаимосвязанных составляющих: силы безопасности; силы обороны; оборонно-промышленный комплекс; граждане и общественные объединения, добровольно участвующие в обеспечении национальной безопасности. Функции и полномочия составляющих сектора безопасности и обороны определяются законодательством Украины.

Раздел V регулирует планирование в сфере национальной безопасности и обороны, определяет основные документы долгосрочного планирования, в частности Стратегию национальной безопасности Украины, Стратегии военной безопасности Украины, Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты Украины, Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины, Стратегию кибербезопасности Украины, Национальной разведывательной программу, а также порядок их формирования и реализации в документах среднесрочного и краткосрочного планирования.

Законом признаны утратившими силу законы «Об основах национальной безопасности Украины», «О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства» и «Об организации оборонного планирования».

Закон принят с учетом предложений Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.