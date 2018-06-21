Руководитель Запорожского регионального управления водных ресурсов сбежал в оккупированный Крым, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

14 июня следственный судья Орджоникидзевского районного суда Запорожья удовлетворил ходатайство прокурора об обращении в доход государства залога в уголовном производстве по подозрению чиновника по ч. 3 ст. 368 УК Украины, который подозревается в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

В ходе расследования ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тыс. грн. После внесения залога подозреваемого освободили из СИЗО, и он в нарушение своих обязанностей уклонился от явки к следователю/прокурору, после чего уехал в оккупированной Крым.

Следственным судьей предоставлено разрешение на его задержание с целью привода участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В связи с розыском подозреваемого и пребыванием его на временно оккупированной территории Украины решается вопрос об осуществлении специального досудебного расследования.

Обвинительные акты в отношении двух других сотрудников Запорожского регионального управления водных ресурсов, в том числе заместителя руководителя, которые также обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, направлены в суд, судебное разбирательство продолжается.