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Оболонский районный суд Киева приговорил жительницу Киева, похитившую 2-месячного ребенка из детсада, к 2 годам ограничения свободы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Во время судебного разбирательства обвиняемая полностью признала свою вину в совершении преступления и просила суд освободить ее от отбывания наказания с установлением испытательного срока.

Государственный обвинитель, учитывая обстоятельства дела, тяжесть совершенного преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 УК Украины, а также личность обвиняемой, просил суд назначить ей наказание в виде реального лишения свободы сроком на 2 года.

«Однако суд первой инстанции вынес решение, которым осудил злоумышленницу к ограничению свободы сроком на 2 года», - сообщили в прокуратуре.

После изучения судебного решения местной прокуратурой будет решен вопрос о возможности внесения апелляционной жалобы на указанный приговор.

Напомним, 20 октября прошлого года злоумышленница тайно похитила из детского сада в Оболонском районе столицы двухмесячного ребенка, которого в коляске оставил отец. На следующий день благодаря помощи неравнодушных граждан и оперативной работе правоохранителей похитительницу задержали в селе Новоселки Вышгородского района Киевской области. Младенца в удовлетворительном состоянии вернули родителям. Свой поступок женщина объяснила желанием оставить ребенка себе и выдавать за своего.
ForUm

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