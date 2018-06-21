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По факту вчерашних событий возле Верховной Рады Украины полиция начала два уголовных производства. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка

Правоохранители задержали 26-летнего жителя Днепропетровской области, который вчера во время схватки на Верховной Раде применил газовый баллончик в отношении работников полиции. В результате правоохранители получили телесные повреждения в виде химического ожога глаз.

Следователи Печерского управления полиции по данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, которая наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Также задержали 49-летнего уроженца Кировоградщины, который оказывал сопротивление полицейским, обеспечивающим правопорядок во время массовой акции на улице Грушевского.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Напомним, во вторник, 19 июня,  афганцы и шахтеры во время митинга у здания ВР устроили стычки с правоохранителями. В ходе столкновений пострадали восемь полицейских, кроме того травмированы двое участников протеста.
ForUm

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