также в разделеСтолица
В Киеве со стрельбой ограбили мужчину 34
Семь киевских пляжей получили «Голубой флаг» 29
Facebook-персонаж Гусь расскажет о правилах метро 23
Похитительнице младенца в Киеве на 2 года ограничили свободу 17
В Киеве ограбили шведского дипломата 62
Суд отпустил под залог банду «охотников» на бизнесменов 51
Мужчина с ножом напал на сотрудницу столичной ветклиники 33
Возле Кабмина задержали мужчину с карабином 55
Столкновения под ВР: пострадали 8 полицейских и 2 митингующих 32
Пострадавшему от взрыва авто в Киеве мальчику спасают зрение 40
В столкновениях под ВР пострадали трое полицейских 42
Под Киевом пронесся смерч 71
Под Радой произошли столкновения протестующих с полицией 110
В правительственном квартале – сложности с проездом 34
Почти 70% пассажиров киевского метро отказались от жетонов 29
В Киеве разрешили купаться на всех муниципальных пляжах 19
В Киеве горел центральный автовокзал 73
Большинство задержанных участников столкновений в центре столицы отпустили 31

Правоохранительные органы передали родителям 15-летнего подростка, который вчера был задержан с автоматом Калашникова недалеко от митинга под Верховной Радой. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ему 15 лет, родители забрали домой», - сказал собеседник.

По факту обнаружения у него оружия открыто уголовное производство по статье 263 (Незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса.

Мера пресечения ему еще не избиралась.

Напомним, в Киеве под Радой полиция задержала вооруженного мужчину в маске и бронежилете, который шел на митинг. Четко объяснить происхождение этих вещей молодой человек не смог, однако предварительно выяснено, что оружие принадлежит его родственнику.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги