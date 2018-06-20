Правоохранительные органы передали родителям 15-летнего подростка, который вчера был задержан с автоматом Калашникова недалеко от митинга под Верховной Радой. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ему 15 лет, родители забрали домой», - сказал собеседник.

По факту обнаружения у него оружия открыто уголовное производство по статье 263 (Незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса.

Мера пресечения ему еще не избиралась.

Напомним, в Киеве под Радой полиция задержала вооруженного мужчину в маске и бронежилете, который шел на митинг. Четко объяснить происхождение этих вещей молодой человек не смог, однако предварительно выяснено, что оружие принадлежит его родственнику.