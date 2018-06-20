Сотрудники Управления уголовного розыска и следственного управления предотвратили заказное убийство двух жителей Херсона.

Как сообщает пресс-служба полиции области, исполнителей задержали в Днепровском районе, когда они передвигались в автомобиле «ВАЗ-21011», вооруженные автоматическим оружием.

«Полицейские установили личности двух задержанных. Ими оказались жители Харьковской и Черкасской областей, один из них ранее судим за наркопреступления, - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Артур Мериков. - Во время осмотра в салоне автомобиля оперативники изъяли автомат Калашникова, три магазина с патронами, глушитель и гранату Ф-1».

По словам задержанных, их наняли для совершения заказного убийства двух жителей Херсона. При выполнении задания обещали 15 тыс. долл., при этом дали задаток.

Открыты уголовные производства по ч.1 ст.14 Уголовного кодекса Украины (Приготовление к преступлению) и п.1, п.11, п.12 ч.2 ст.115 УК Украины (Умышленное убийство по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц). В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Сотрудники полиции устанавливают организаторов и других лиц, причастных к заказному убийству.