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В заправочных сетях ОККО и WOG бензины и дизельное топливо подешевели на 50 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на мониторинг розничного рынка нефтепродуктов.

В сети ОККО бензин А-92 подешевел до 30,99 грн/л, А-95 – до 31,99 грн/л, фирменный А-95 –до 32,99 грн/л. Цена на ДТ опустилась до 29,49 грн/л.

WOG опустил цены до 30,95 грн/л за А-92, 31,95 грн/л за А-95, до 32,95 грн/л за фирменный А-95. ДТ опустилось до 29,45 грн/л.

Средние по стране цены топлива опустились на 11-12 коп./л.

Напомним, по данным АМКУ, на протяжении 2017 года в сетях АЗС WOG и ОККО наблюдались самые высокие цены на бензин А-95 и ДТ. Кроме того, указанные операторы синхронно повышали стоимость нефтепродуктов, создавая предпосылки для антиконкурентных действий.
ForUm

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