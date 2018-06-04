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В период с 1 по 4 июня стоимость бензинов и дизтоплива на АЗС в Украине продолжила снижение.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так на АЗС SOCAR стоимость бензинов и ДТ снизилась на 50 коп./л до: А-92 – 30,99 грн/л, А-95 – 31,99 грн/л, А-95+ – 32,99 грн/л, ДТ - 29,49 грн/л и ДТ+ –30,49 грн/л. Кроме того, на Shell цены снизились на 40 коп./л до: А-92 – 30,89 грн/л, А-95 – 31,89 грн/л, А-95+ – 34,09грн/л, ДТ - 29,39 грн/л и ДТ+ –31,89 грн/л.

Кроме того, стоимость топлива на 50 коп./л уменьшили в восточной «Параллели». На 40 коп./л все нефтепродукты подешевели в запорожской сети ZOG. В свою очередь на заправках одесского «Катрал Юг», а также полтавской BVS , снижение показали только бензины.

Напомним, 1 июня национальные операторы ОККО и WOG снизили цены на 50 коп./л.

 
ForUm

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