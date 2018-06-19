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64% украинцев не планируют отдыхать, количество тех, кто не имеет возможности уехать, составляет 22%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что количество тех, кто не поедет отдыхать, обратно пропорциональна уровню финансовой обеспеченности: чем ниже доход, тем больше тех, кто не поедет отдыхать и наоборот.

Тех, кто планирует ехать за границу больше всего среди тех, кто может позволить себе покупать дорогие вещи (16%).

Исследование проводилось с 18 по 30 мая. Методом личного интервью было опрошено 2025 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украины.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.
ForUm

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