НАК «Нафтогаз Украины» обратился в апелляционный суд Швеции, который 13 июня издал приказ о приостановлении процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража по ходатайству ПАО «Газпром». Об этом на своей странице в Facebook написал коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Сегодня мы сделали представление в Апелляционный суд в Швеции, который рассматривает обжалование решения арбитража. В отличие от арбитража, правила которого запрещают публичность, представление в Апелляционный суд является, как правило, публичными. Поэтому все желающие могут его прочитать - там есть много чего интересного», – написал он.

Витренко подчеркнул, что «Нафтогаз» выигрывает и в этом поединке. «Он будет непростым и поэтому мы просим поддержки», – отметил он.

Ранее пресс-служба российской компании сообщила, что апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство ПАО «Газпром» и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.