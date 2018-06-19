Херсонский городской суд продлил содержание под стражей Елене Одновол – доверенному лицу Владимира Путина на выборах президента России в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Руководительнице всероссийского общественного движения «Волонтеры победы», подозреваемой в совершении преступления по признакам ч. 1 ст. 111 УК Украины - совершение государственной измены, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 25.04.2018 года.

«Постановлением следственного судьи от 19 июня 2018 ходатайство следователя было удовлетворено и продлены сроки содержания под стражей до 7 августа 2018», - сообщили в суде.

Как сообщает Радио Свобода, на заседании суда Одновол говорить отказалась. Суд разрешил ей находиться не в «клетке», а рядом с защитниками.

Как сообщал ForUm, 23 апреля на КПВВ «Чонгар» правоохранители задержали гражданку Украины, которая собирала подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на пост президента России на выборах 2018 на аннексированном полуострове.

24 апреля ей было объявлено о подозрении.

По данным СМИ, задержанную крымчанку зовут Елена Одновол, она 1981 года рождения.