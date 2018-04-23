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На КПВВ «Чонгар» правоохранители задержали гражданку Украины, которая собирала подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на пост президента России на выборах 2018 на аннексированном полуострове.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

«В рамках уголовного производства по факту совершения государственной измены Главным управлением Службы безопасности в Автономной Республике Крым в порядке ст . 208 УПК Украины задержана гражданка Украины, которая действуя в интересах Российской Федерации, а также неправительственной всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы», являясь доверенным лицом кандидата в президенты Российской Федерации Путина, незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя сбор подписей в поддержку выдвижения Путина кандидатом на пост президента РФ на выборах 2018 года», - говорится в сообщении.

При этом, согласно федеральному закону «О выборах президента Российской Федерации», сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, согласно российскому законодательству, является официальной и обязательной процедурой проведения выборов президента РФ.

Таким образом, данная гражданка Украины, принимая участие в официальной процедуре подготовки к незаконному проведению на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополь выборов президента РФ, предоставила содействие Российской Федерации и неправительственной всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы» в проведении подрывной деятельности против Украины на ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности.

В настоящее время задержанной готовится сообщение о подозрении и проводятся другие необходимые следственные и процессуальные действия.
ForUm

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