Херсонский городской суд арестовал на 60 суток без залога задержанную на админгранице с Крымом руководительницу крымского отделения российского общественного движения «Волонтеры победы», доверенное лицо президента России Владимира Путина Елену Одновол, сообщает Крым.Реалии.

Ранее сторона обвинения запросила арестовать Одновол на 2 месяца без права внесения залога.

Адвокат задержанной Игорь Мокин утверждает, что у следствия недостаточно доказательств для объявления ей подозрения и ареста.

Как сообщал ForUm, 23 апреля на КПВВ «Чонгар» правоохранители задержали гражданку Украины, которая собирала подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на пост президента России на выборах 2018 на аннексированном полуострове.

24 апреля ей было объявлено о подозрении.

По данным СМИ, задержанную крымчанку зовут Елена Одновол, она 1981 года рождения.