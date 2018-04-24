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Задержанную крымчанку, доверенное лицо Владимира Путина, зовут Елена Одновол, она 1981 года рождения.

Об этом сообщает издание Новинарня со ссылкой на источники в силовых органах Херсонщины.

С оккупированного полуострова «на материк» она ехала на крестины. При себе Одновол имела только украинские документы.

«Женщина предусмотрительно не взяла с собой ни свой российский паспорт, ни даже мобильный телефон - очевидно, думала, что так ее не идентифицируют», - отмечает издание.

Как сообщал ForUm, 23 апреля на КПВВ «Чонгар» правоохранители задержали гражданку Украины, которая собирала подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на пост президента России на выборах 2018 на аннексированном полуострове.

Одновол, участвуя в официальной процедуре подготовки к незаконному проведению на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь выборов президента РФ, оказала содействие Российской Федерации и неправительственной всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы» в проведении подрывной деятельности против Украины на ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности.
ForUm

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