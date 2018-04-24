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Организатору незаконных выборов президента РФ в Крыму, задержанной на пункте пропуска «Чонгар», объявлено о подозрении, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что женщина на полуострове участвовала в деятельности молодежной неправительственной всероссийской общественной организации «Волонтеры победы». Она также осуществляла деятельность, направленную на укрепление оккупационного режима, организовала пункты сбора подписей в поддержку «выборов» президента РФ, которые состоялись 18 марта 2018 на временно аннексированной территории АР Крым.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что женщина планирует въехать на материковую часть нашей страны по личным делам, и задержали ее согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователями Главного управления СБУ в АР Крым открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Операция проводилась совместно с пограничниками под процессуальным руководством прокуратуры.

Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал ForUm, 23 апреля на КПВВ «Чонгар» правоохранители задержали гражданку Украины, которая собирала подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на пост президента России на выборах 2018 на аннексированном полуострове.

По данным СМИ, задержанную крымчанку  зовут Елена Одновол.
ForUm

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